Şeref Oğuz: Seçime ‘Enflasyonu küresel kriz çıkardı, biz indiriyoruz’ söylemiyle gidilecek

Seçimlere bu enflasyon rakamıyla girer miyiz? Elbette hayır. Zira “enflasyon düşecek” talimatı var. Nasıl mı? Bizzat Cumhurbaşkanı’nın söylemi bu yönde; “yılbaşında işçi, memur, emekli maaşlarında iyi bir artış yapacağız. Yeni yılda enflasyondaki düşüşle birlikte ekonomide olumlu bir döneme girmiş olacağız, vatandaşımız rahat nefes alacak ve 2023 seçimlerini inşallah biz kazanacağız.”

Tıpkı Merkez Bankası’nın “faiz düşürülecek” talimatını yerine getirdiği gibi, TÜİK de “enflasyon düşecek” talimatını yerine getirecek. Gerek endeksten mal kaçırma gerek ucuz sepet tasarımı ve gerek ucuzlatılmış raflardan fiyat toplayarak enflasyon indirilecek.

Zaten baz etkisi ile Aralık’taki fahiş artışlar endeksi terk edeceğinden baz etkisi de oluşacak. Seçime de “enflasyonu küresel kriz çıkardı, biz ise indiriyoruz” söylemleriyle gidilecek. Hayat pahalılığına gelince… O zaten tüm dünyanın sorunu; elden ne gelir ki… Bir tür küresel lanet der geçiştiririz.

Şeref Oğuz’un yazısı