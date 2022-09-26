Şeref Oğuz: Seçim ekonomisi sadece banknot matbaası baskı kapasitesine bağlanamazdı

Seçim sandığı ufukta gözüktü… Erken veya geç; giderek yaklaştığımız bir seçim var. Bu süreçte hükümetin belirginleşen iki davranışı söz konusu; 1-Enflasyonla mücadeleyi olabildiğince erteleyip büyümeye ağırlık vermek, 2-Seçim ekonomisi için kaynak biriktirmek…

Orta Vadeli Program bütçe faslında açık miktarı; 461 milyar lira öngörülmesine rağmen, Ağustos’ta fazla vermeye başladı. Ne oldu da böylesi dev açık öngörülürken Bütçe fazla verebiliyor? Şüphesiz iyi bir şeyden söz ediyoruz ve fazla veriyoruz diye şikâyetçi filan asla değilim.

Olan şudur; seçim ekonomisinin finansmanı için gerekecek milyarlarca lirayı, sadece Merkez Bankası’nın Banknot Matbaası baskı kapasitesine bağlanamazdı. Bunun için gerek sosyal konut peşinatları, gerek vergiler ve benzeri gelirleri biriktirip bütçe kabiliyetlerini genişletmek gerekiyordu.

Şeref Oğuz’un yazısı