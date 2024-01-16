Şeref Oğuz: Seçim, bütçeyi kevgire çevirdi

1- Aralık ayı bütçe açığı 842,4 milyar TL. Oysa öngörülen 659,4 milyar TL. idi.

2- Yıllık Bütçe dengesi ise 1,38 trilyon TL. Harcamalar bir önceki yıla göre %121 artmış.

3- Açığın milli gelire oranı ise rekor düzeye erişti ve %5,3 oldu. KKM’nin külfeti ise 950 milyar TL.

4- Seçim ekonomisinin bütçe tahribatı acaba yerel seçimde devam edecek mi?

5- Açığı kapatmak için emekli, işçi, ücretli, sabit gelirli; pamuk elleriniz cebe…

Şeref Oğuz’un yazısı