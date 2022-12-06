Şeref Oğuz: Rakamların illüzyonu ile karşı karşıyayız

Dolar kuru 18,63 liraya park etmiş durumda… Adeta sabit kura geçmiş gibiyiz. Gün içerisinde en düşük 18,62 TL görülüyor. En yüksek 18,66 TL. Sanki ideal kur hareketleri gerçekleşircesine bir fiyat seyri ile karşı karşıyayız. Gören; kur istikrara kavuşmuş, makroekonomik ihtiyati tedbire dahi gerek kalmamış sanır.

Politika faizi %9 ile tek hanede. Enflasyon ise Ekim’de %85,51 iken Kasım’da %84,39’a geriledi. Enflasyon hız kesmiş gibi görünüyor. Faiz tek hane, kur dersen yaprak kıpırdamıyor. Eee o zaman ekonomide her şey yolunda… Acaba “heteredoks işe mi yarıyor?” diyebilirdik.

Hayat kalitemiz ve alım gücümüzdeki büyük düşüşü de görmeseydik iyiydi. Kur kıpırdamasın diye onca önlem alıyoruz. Enflasyon kıpırdamasın diye neredeyse her marketin başına birini dikeceğiz. Olağanüstü bir çaba neticesi rakamların illüzyonu ile karşı karşıyayız. Kuru tut, faizi indir ve geriye ne kalmışsa salıver gitsin… Misal enflasyon; baz etkisiyle düşüşe bel bağlamak yetermiş gibi davran. TÜİK ne güne duruyor? Merkez indiremiyorsa, TÜİK indirsin. Onlara boşuna mı maaş ödüyoruz? Bozuk havalardan da zaten meteoroloji mesul(!) tutalım gitsin.

Şeref Oğuz’un yazısı