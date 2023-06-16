Şeref Oğuz: Piyasa hala tereddütte

Son 4 gündür dolar kurunun 23,50-23,70 lira aralığında sıkışma yaşadığına şahit oluyoruz. Her yukarı yönlü harekette; neredeyse bir aralığa geri dönüş gerçekleşiyor. Bu durum, piyasa katılımcılarının dikkatini çekiyor ve merak uyandırıyor. Acaba kurda ara gazı kesme operasyonu mu yaşanıyor?

Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ikilisiyle para politikasındaki yeni dönem konuşulurken, piyasanın hala müdahale kaygısı taşımasının, ekonomi dinamikleriyle ters düştüğünü gözlemliyoruz. İkili, politika adımlarının istikrar ve güven sağlama yönünde atılacağını vurgulasa da piyasanın hala tereddüt içinde olduğunu görüyoruz.

Piyasa oyuncuları, dalgalanan döviz kuru ve negatif rezervlerle ilgili geleceğe dair belirsizliklerin giderilmesini bekliyor. Öyle ki birbirinden çok ayrı düşmüş kur ve faiz rakamlarının yakınlaşması kaçınılmaz gibi algılanıyor. Yeni yönetim makule dönecekse, öncelikle bu kavuşumu sağlamalı.

Şeref Oğuz’un yazısı