Şeref Oğuz: Para hareketleri kendini seçime kadar ayarlamış

Seçime kadar… Bugünlerde hangi kapıyı açsanız; “seçime kadar…” sözünü duyuyorsunuz. Anlaşmalar, beklentiler, para hareketleri kendini seçime kadar ayarlamış durumda. Ücretli de emekli de… Herkesin seçime kadar borsa senaryosu;

“Seçime kadar hissede kal, trendden yararlan” söyleminin ardına takılan borsaya koşuyor. Her halka arza adeta garanti kazanç gözü ile bakıyor, balıklama atlıyor. Olumsuz senaryo mu? Zaten seçimde çıkılacak ya… Zirveden kâr alınıp çıkılır havası… Unutulmamalı ki yükseliş varsa herkes onun sanal büyüsüne kapılır ve düşüşleri unutur. Oysaki borsanın doğasında yükselişler kadar düşüşler de vardır.

Herkesin seçime kadar dolar senaryosu;

“Seçime kadar yatayda kal” söylemi hemen hemen bütün dolara dokunanların dilinde… Kuru nerede ise sabitlemiş gibiler. Ekonomi yönetimi demek ki istediğinde kurda öngörülebilirliği sağlıyormuş. Söylemler açık ve net, sürpriz yok… Herkes kendini sabit kura göre ayarlamış gibi. İşler mi?

Şeref Oğuz’un yazısı