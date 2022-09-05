Şeref Oğuz: Orta vadeli program bir iyi niyet temennisi

Vaat ettiklerine bakıyoruz; Gelecek yıl %5 büyüyecekmişiz. İşsizlik 2024’te tek hane olacakmış. Cari denge iyileşecek, dolar 2023’ü 21 lira 52 kuruş ile bitirecekmiş. Enflasyon mu? Sabredin; 2025’te tek hane… Kısaca; önceki programdan salgını çıkarmış, küresel sıkıntıları eklemiş ve servis etmişler.

Şu enflasyona özel bir bakış atmakta fayda var zira Hükümet, enflasyonu sahiplenmemiş gibi davranıyor. Enflasyonda bir önceki programda;2022 yılında %9,8, 2023’te %8 ve 2024’te %7,6 öngörülürken, bu programda 2022 için %65, 2023’te %24,9 ve 2024’te %13,8 ve 2025’te %9,9…

Kısaca ancak 3 yıl sonra tek rakamlı enflasyon öngörüyor bu OVP yazarları… İşsizlik ve cari denge mi? Onu da unutmamışlar; cari açığın GSMH’ye oranı bu yıl %10,8 öngörülürken 2024 ve 2025’te %9,9 ve %9,6 olacakmış. Cari denge ise gelecek yıl -%2,5 ve GSMH ise bu yılsonu; 808 milyar $’a çıkarmış.

Bu plan tutar mı?

En az geçen yılki kadar tutar.

Peki, bu OVP ne işimize yarayacak?

Temenni ile tahmin arasındaki açmazda, “iyi niyet temennisi” olarak kabul edebiliriz. Gerçekleşmesi için öncelikle planın iç tutarlılığı olması, Heterodoks saplantısından arındırılması ve planları gerçekleştirecek projeler üzerinden siyasi istikrar gerekiyor.

Şeref Oğuz’un yazısı