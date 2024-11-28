Şeref Oğuz: Olumsuzlukta ya dünya şampiyonuyuz veya en kötü 10 ülke içindeyiz

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Elimde 18 farklı küresel endeks var ve hiç birinde bize dair olumlu gelişme yok. Olumsuzlukta ya dünya şampiyonuyuz veya en kötü 10 ülke içindeyiz. Dünyanın verileri herkes için erişilebilir hale gelmişken bizler artık kıyas yapabiliyoruz. Mızrak çuvala sığmıyor. İşte bunlardan birkaç derleme…

Dünya sefalet endeksinde şampiyonlar ligindeyiz. Bizden önceki 4 ülkeden 3’ü savaş alanı, diğeri de Arjantin. Dünya enflasyon liginde dünya ikincisiyiz. Gıda enflasyonunda OECD içinde açık ara rekor bizde; ortalama %3,7 iken bizim oranımız; %44,9. Bize en yakın ülke İsrail’in gıda enflasyonu %7,4.

ETBİR verilerine göre 2019’da kişi başına yılda ortalama 12 kilo et tüketirken bugün 8 kiloya düştük. Bu rakam ABD, İspanya, İngiltere gibi ülkelerde 30 kilo. Dünyanın en yüksek faizini biz ödüyoruz. Yüzde 30’u aşkın orana en yakın ülke %26 ile Zambiya. Kolombiya %10, Pakistan %12 seviyesinde.

Bitti mi? Ne gezer… Dünya Eşitsizlik Raporuna göre rekortmeniz. En üstteki %10’un geliri, en alttaki %50’nin gelirinin 23 katına eşit. Çalışma süresinde haftada 43,8 saat ile Karadağ’dan sonra ikinciyiz. Konut fiyat artışında dünya lideri, istihdam oranına OECD sonuncusu, çocuk yoksulluğunda ikinciyiz.

Netice; Yanlış veri ile doğru yere varamazsın. Dikiz aynasına bakarak yol alamazsın. İnsanlara yalan söyleyerek güven oluşturamazsın. Sürekli umut pompalamak yerine söylediğini yapman gerekir.

Şeref Oğuz’un yazısı