Şeref Oğuz: Metaverse’le gelen moda dalgasında bir bakıma eskiye dönüş yaşanacak

Metaverse denince akla avatarlar, avatarlar denince de akla, bunların ne giyeceği gelir oldu. Bu gerçek dünyanın çoklu yansıması olan sanal evrende öncü adımların tekstilden gelmesine şaşmamalı. Zira insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından olan giyinme, diğerlerinden (güvenlik, beslenme ve barınma) önce Metaverse boyutunda yankı bulması en kolay olanıydı.

Aslında moda dünyası, giyilebilir cihazlarla çok önceden tanışmıştı bile. Dikkat edin, her geçen gün kolumuzda, boynumuzda hatta üzerimizde giyilebilir teknolojilerin ürünlerini sıkça görmeye başladı. Fakat söz konusu metaverse olunca giysilerin bizzat kendisi, hiç biri dışarıda kalmaksızın sanal olarak tasarlanmış olacak.

Metaverse ile gelen moda dalgasında bir bakıma eskiye (esasa, olması gerekene) dönüş yaşanacak. Endüstri, standart üretimi terk edecek, her birimiz için, tıpkı parmak izi farklılığı gibi, sadece ve sadece bize özel kıyafetler tasarlayacak. Burada sadece dikişten söz etmiyor, kullanılacak malzeme (kumaş, iplik, renk gibi) bile bize özel geliştirilecek.

Şeref Oğuz’un yazısı