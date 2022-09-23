Şeref Oğuz: Merkez Bankası’nın politika metni gerçeklerden uzak

Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi. Gerekçesine baktığımızda; Küresel büyümeye yönelik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin artması… Bu dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin sürmesi gerektiği, üretim ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi için “finansal koşulların destekleyici olması gerektiği” belirtildi. Yani sanayi üretimi ve istihdamı desteklemek için TCMB faizi 100 baz puan indirmiş görünüyor.

Politika metninde en fazla dikkat çeken nokta ise metni adeta geçersiz kılan o cümlenin yer alması. “Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.”

Enflasyon %80 ve TCMB metni hala %5 üzerinden yürüyor. Bu bile ne kadar gerçeklerden uzak bir Para Politikası metni olduğunu gösteriyor. Bari tamamen kaldırın. Sadece indiriyoruz, çıkarıyoruz deyin. Böylesi inandırıcılıktan uzak bahane ve üzerinde az düşünülmüş cümleler kurmayın

Şeref Oğuz’un yazısı