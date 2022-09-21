Şeref Oğuz: Merkez Bankası’nın faiz kararına aldıran yok

FED’in faiz kararı bizi ne yönde etkiler?

Açıkçası piyasalar, Merkez’in faiz kararından değil, FED’in atacağı adımlardan etkileniyor. Kısaca TCMB’nin faiz kararına aldıran yok ama FED’in açıklamaları, piyasaların önünü görmesi açısından önemli. FED’in faiz artışı bizde doların tırmanışını ivmelendirecek, enflasyonu da dolaylı olarak tırmandıracaktır.

Merkez’in faiz kararını neden kimse umursamıyor?

Zira bu karar Merkez Bankası uzmanlarının, ekonominin gerekleri doğrultusunda bir olgu değil. Kaldı ki negatif reel faizin %70’e dayandığı bir ortamda Merkez; faizi sıfıra da indirse, 100’de çıkarsa piyasaları daha da bozmaktan öteye derde deva olmayacak. Çünkü Merkez’e güven kalmadı.

Şeref Oğuz’un yazısı