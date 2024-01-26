Şeref Oğuz: Merkez Bankası yıla tutarlı ve kararlı başladı

Merkez Bankası yıla tutarlı ve kararlı başladı. 250 baz puanlık faiz artışı ile faizi %45’e çıkardı. Aylık enflasyona bakarak TÜFE’deki düşüşe vurgu yaptı. Her ne kadar da gündemde Merkez’in magazinsel yönü öne çıksa da Cumhurbaşkanı’nın desteği bu magazin dedikodularını bir anda sonlandırdı.

Peki, Merkez Bankası ne dedi? Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin “gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir” diyerek faize nokta koydu. Bu cümlesine bir açıklama ekleyerek; “enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir” ifadesini kullandı. Kimi piyasa aktörleri bu söylemleri şahin buldu.

Merkez’in bir gözü enflasyonda… Bunu son açıklanan politika metninden görüyoruz. Hissedilen TÜFE değil elbette açıklanan TÜFE’den bahsediyoruz. Aylık enflasyon Temmuzda da %9,49 iken temmuzdan bu yana kademeli olarak %2,93’e kadar geriledi. Aslında dramatik bir düşüş söz konusu…

Bankanın politika metninde aylık enflasyonu takip ettiğini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte aylık enflasyon verilerindeki bozulmalar, politika metnine de yansıyacak. Sorun şu ki enflasyon, endekste durduğu gibi durmuyor ve çarşı pazardaki etiket bozulmalarıyla farklı zamanlarda sürpriz yapabiliyor.

Şeref Oğuz’un yazısı