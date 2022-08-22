Şeref Oğuz: Merkez Bankası piyasa bozucu etkiden başka işe yaramıyor

Merkez Bankası karar üzerine karar alıyor. 100 puanlık faiz indirimi beraberinde yeni makro ihtiyati tedbirleri getirdi. Amaç, şirazeden çıkmış ekonomiyi bir nebze dahi olsa rayına oturtmak… Çoğu panik atak alınan bu tedbirlerin işleri düzeltmek bir yana piyasaları daha da bozduğu, kurdan enflasyondan belli.

Aslında aldıkları tedbirler, genelde doğru. Yerinde ve gerekli… Ancak bu tedbirler, “Merkez Bankası’na güven” var ise geçerli olabiliyor. Elindeki politika araçlarını kullanmakta özgürlüğü siyaseten kısıtlanmış bir Merkez, piyasa bozucu etkiden başka işe yarayamıyor. Çünkü güven buharlaşmış…

Şeref Oğuz’un yazısı