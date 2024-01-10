Şeref Oğuz: Kamu, kendi alacağında ENAG’laşırken ödemesinde TÜİK’leşiyor

Merak ediyorum; acaba kamu, kendi enflasyon hedefine inanıyor mu? Misal Merkez Bankası üzerinden bize “enflasyon beklentisi” empoze etmeye çalışadursun kendisi tüm alacaklarında neden bu rakamı kullanmaz? Kısaca ifadesiyle; kendi alacağında ENAG’laşırken ödemesindee TÜİK’leşiyor.

Bu çifte standardı, öncelikle ücret artışlarında gördük. Bize denildi ki “enflasyon dünün öyküsüdür, bu yüzden mevduat faizi, ücret zammı gibi konular ise geleceğin öyküsüdür.” Eee? O halde siz de Merkez’in enflasyon hedefini benimseyin, ona göre artış talebinde bulunun, yoksa fena yanarız.”

Şeref Oğuz’un yazısı