Şeref Oğuz: Hiperenflasyon bir süre sonra yaşam tarzı haline dönüşür

Enflasyon; iktisattaki dar tanımıyla; “fiyatlar genel seviyesinin sürekli ve hissedilir artışıdır” deriz. Ancak biraz derinleştiğimizde; milli gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına nazaran şişmesi ifadesine ulaşırız. Fakat sosyoloji çok daha kritik tanımlar yapar bize…

Hele ki hiperenflasyon; endekslerin, sayıların ötesine taşar, bir süre sonra yaşam tarzı haline dönüşür. Şu anda yaşanıla gelinen gibi… Fiyatların daha da artacağı düşüncesi, zihnimize saplanan ve her geçen gün biraz daha derine inen kıymık gibi. Elbette bu durumun ciddi sonuçları oluşuyor.

Şeref Oğuz’un yazısı