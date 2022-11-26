Şeref Oğuz: Hazırlıklı olun, enflasyon uzun süre bizimle

Bunu ben söylemiyorum. Merkez Bankası söylüyor. Ne mi diyor? “2022’nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısına dair öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmektedir.”

Merkez Bankası politika metninde şunları öne çıkarıyor: “Enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır.”

Gördüğümüz, yapılan açıklamalardan edindiğimiz izlenim şudur: Merkez’in öncü göstergelerdeki bozulmayı katılaşmış görmesi… Yani 2023, önden yüklemeli faiz indirimiyle ve resesyon başlığı ile geliyor.

Şeref Oğuz’un yazısı