Şeref Oğuz: Güney Kore çip tercih etti, biz beton

Gayret ve hayret… Bir zamanlar hayretimiz; Güney Kore mucizesine dairdi. 50 yıl önce başlangıç çizgimiz bizim de onların da fert başına 400 $ idi. Onlar 50 bin $’a ulaşırken biz 8 bin $’da patinaj edip durduk. Sormadık ki Güney Kore’yi mucizesine taşıyan neydi ve hangi tercihleri, hayretleri ve gayretleri vardı…

Aslında dünü eşelemeye gerek yok. Güncel örneği çip üzerinden verelim; Güney Kore, çip üreticilerini desteklemek için vergi muafiyeti planlıyor. Çip geliştireceklere destek için 3,6 trilyon Won (2,8 milyar $) vergi gelirinden vazgeçiyor. Yeter ki çip yarışında dünyanın gerisine düşmeyelim diye…

Peki, biz ne yapıyoruz dersiniz? Varsa yoksa seçim ekonomisi için kitlelere ulufe dağıtmak, tabansız müjdelerle gelecek umudu pompalamak, KKM, döviz, faiz, enflasyonla boğuşmak… Çip, uzay, robot gibi yarının işleriyle uğraşanları küçümsemek, bunları merak edenleri yurtdışına kaptırmak…

Şeref Oğuz’un yazısı