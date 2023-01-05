Şeref Oğuz: Gökten müjde üstüne müjde yağıyor

2022 yıllık enflasyonunun yüzde 64,7, 2023 asgari ücretinin ise 8 bin 506 lira olarak duyurulmasının ardından bu rakamların açlık ve yoksulluk sınırları karşısında ne ifade ettiği tartışma konusu. Dört kişlik bir ailenin aylık harcamalarını, güncel fiyat ve ücretleri baz alarak derledik. Sonuç, ‘asgari yaşam’ın bedeli asgari ücrete oranla hala çok yüksek. Enflasyon bu yıl da […]