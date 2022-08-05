Şeref Oğuz: Fırsatını bulan dövizi dışarı çıkarmış

Türkiye’nin dövize ihtiyacı var. Döviz basamıyoruz. Döviz getiren musluklarımızda da tıkanıklıklar var. En önemli kaynaklardan biri olan yabancılar çekildi. Turizm, ihracat ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan akış gelebilirdi ama oralarda da aksaklıklar var.

Peki, ne olacak? Merkez Bankası, sanayiciye “yatırım yapın” diye kredi verdi. Ama bu krediler dövize gitmiş… İyi de döviz nerede? Derler ki; kasalarda… Fırsatını bulan, dışarı çıkarmış. O zaman soruyu şöyle soralım; parayı kim dışarı çıkarır?

Şeref Oğuz’un yazısı