Şeref Oğuz: Faizin seçimden sonra kaç hane olacağı meçhul

Yılın artık son işlem günlerine giriyoruz. Yılbaşı tatili öncesi piyasalarda balo havası devam ediyor. TCMB olağan PPK toplantısını takip ediyoruz. Orada da biliyoruz ki tek hanedeki faiz sabit kalacak. Üstelik seçime kadar tek hane kalacağı kesin. Ama seçimden sonra kaç hane olacağı, fazlasıyla meçhul…

Peki, yerli ve yabancı yatırımcılar için durum nasıl? Yabancılar hisse senedi piyasasında 2022’de 3,4 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Kasım ayında 237 milyon $’lık yabancı alışı var. Bu da toplamda 3,4 milyar dolarlık satışın yanında dişin kovuğunu bile doldurmuyor. Aramızda yabancı yok, biz bizeyiz.

Şeref Oğuz’un yazısı