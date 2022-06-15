Şeref Oğuz: Faizi elli puan artırsak dahi kuru tutamaz artık

Merkez faiz arttırsa çare midir?

Ölüm Allah’ın emri de şu enflasyon olmasaydı bari. Ama var. Hem de can yakıyor. Faiz silahı deppoya kilitliyse Merkez; enflasyonla nasıl mücadele eder? Bazılarımız, faizin “nass” olduğunu unutup (!) Merkez’in faiz artırabileceğinden söz eder oldu. İyi de dünya tek hanelerde iken gıdım gıdım faiz artıradursun, bizim onar yirmişer hatta ellişer puan arttırsak dahi kuru tutamaz artık.

Arttırdığımızla mı kalırız?

Evet öyle… Zira olaylara bütüncül bakmıyoruz, bir şeyi düzeltelim derken on şeyi bozan bir ekonomi yönetimimiz var. Faiz tüfeğini deppodan çıkarsa dahi Merkez’in yapabileceği şeyler kısıtlı… Zaten sorun ekonomik kriz olmaktan çıktı, siyasi sorun halini aldı ülkemizde.

Şeref Oğuz’un yazısı