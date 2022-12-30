Şeref Oğuz: EYT’de yeni yaş mağdurları

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için getirilen düzenleme, tam da yazdığım gibi, EYT 2.0 olarak gündemimize girmiş bulunuyor. 2 milyon 250 bin kişi EYT çözümü (!) için SGK kuyruklarına girdiği şu günlerde, 1 gün farkıyla bu imkânı kaçıranlar, daha şimdiden, bir sonraki seçim için örgütlenmeye başladılar.

Eylül 1999’da işe başlayan bir kadın öğretmen, 20 yıl ile EYT hakkından yararlanırken, Ekim 1999’da işe başlayan kadın öğretmen, ilave 12 yıl daha çalışmak zorunda kalacak. EYT’de yaş şartı kalktı diye sevineduralım, yeni yaş mağdurlarını da bu düzenlemeyle üretmiş bulunuyoruz.

Şeref Oğuz’un yazısı