Şeref Oğuz: Ekonominin köküne dinamit gibi faiz

Kur Korumalı Mevduatın Hazine’ye yükü artacak. Yılsonuna da faiz %14’te kalsaydı yük; 300 milyar lira olacaktı. Şimdi KKM’cilere ulüfe gibi gelir aktarılacak ve Hazine’nin KKM yükü yarım trilyon liraya koşacak.

Peki; ne için? Bu faiz üzerinden meydan okuma kime? Faizi indirmek için dahi artırdığımız dönemler oldu. Eski başkanlardan Erdem Başçı; %4,5’luk faizi 550 baz puan ile %10’a çıkarmıştı. Bu da bir tür faizi indirme adımı idi.

Şu bizim mükemmel, bağımsız(!) Merkez’imizin artık 2 küçük sorunu kalmış görünüyor; 1-Faizi ancak indirebiliyor, 2-dolar basamıyor… Lira mı? Canı cehenneme… Enflasyona bakan yok nasılsa, bas gitsin… Peki ya döviz? Sanırım ona gelecek iktidar baksın diyorlardır. Arkalarından; “son nefesimize dek dik durduk, faizi artırmadık” densin istiyorlardır. Benim kaygım ise ekonominin son nefesi…

Şeref Oğuz’un yazısı