Şeref Oğuz: Döviz fay hattı stres topluyor

2022 yılında bankalar kâr makineleri gibi çalıştı. 2022’de %14 politika faiziyle başlanırken faiz oranı yıl içerisinde gerçekleşen indirimlerle % 9’a kadar geriledi. Merkez; bankaları bu faizden fonlarken mevduat toplamada sıkıntılar ise devam etti. Negatif reel faizin dünya rekoru kırdığı dönemlerdeyiz.

Faizi “nas” olarak nitelendiren ekonomi yönetimi, dövizi tutmak için inanılmaz bedeller ödemek zorunda kaldı ve halen de ödüyor. Kaldı ki KKM balatasının zorlandığı yerde Merkez, ancak döviz satarak doları frenliyor. Görünen o ki döviz fay hattı, stres topluyor ve kırılma olasılığı artıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı