Şeref Oğuz: Döviz bankalardan yurt dışına veya ev kasalarına akacak

Yasa ekonomisi, ticaretin kurallarını, kural koyanın lehine değiştirmektir. Bu, yasa ile yapılır ve piyasa dinamikleri arka plana itilir. Geçmişte defalarca denedik ve fayda sağlamadığı gibi krizleri derinleştirdi, insanları açlığa sürükledi, karaborsa oluştu, yasa zenginleri türetildi.

Bugün ihracat, hız kesmesine rağmen iyi gidiyor. Ancak yasa ekonomisi uygulamalarından biri olan dövizinin %40’ını Merkez’de bozdurma uygulaması, yan yollara sapılmasına sebep olabiliyor. İşi gücü dövizle yürüyen ihracatçıyı, piyasa dinamikleri yerine yasa kısıtlarıyla kuşatırsan olacağı budur.

Yasal zorunluluk olarak getirilen her uygulama, eğer ticaretin doğasına uygun değil ve insanın fıtratına ters ise bir süre sonra gölge fiyatlar, tezgahaltı faizler, yeraltı ekonomisi doğuracaktır. Döviz bankalardan yurtdışına veya ev kasalarına akacak, yasadışı yığınca işlem ve fırsatçı türeyecektir.

Şeref Oğuz’un yazısı