Şeref Oğuz: Dolar, altın ne olur?

Onların istikbalini Moody’s Teyze veya diğer notçular değil, enflasyonun bizzat kendisi belirler. Ancak illa ki bir “dış etken” arıyorsan, CDS’i gündeme getirebilirim. Zira kredi risk puanı, ekonomi aktörlerinin ve yabancı fonların hareketinde daha fazla etken bir faktör… Altına gelince, zaten ons üzerinden başı dolara bağlı ve bu yılın artan jeopolitik riskler sebebiyle altının cazibe kazandığı düşünülürse, kim takar Moody’s’i… Biliyoruz ki eğer bu yönetim seçimden sonra değiştirilmez ise dolar, enflasyon kıyılarında yüzdürülecek.
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