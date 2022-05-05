Şeref Oğuz: Dolar 15 barajını aşar mı?

Enflasyon mayısta zirve yapar mı?

Ekonominin dümenindekilerin söylemi bu fakat hesaba dayalı tahminler, zirvenin Ekim’de; %80’lerde olabileceğini gösteriyor. TÜİK’in söylemleri ve ekonomi yönetiminin ifadeleri; temenniden ibaret. Zira enflasyon söylemle değil, eylemle düşürülebilir ancak.

Dolar 15 lira barajını aşar mı?

Eğer Kur Korumalı Mevduatın yanına “enflasyon korumalısı, TÜFE, ÜFE endekslisi gelmez ise” dolar; kurulan barajları aşabilir. Zira FED faiz artışında çıta yükseltirken, banknot matbaası 3 vardiya çalışırken doları bir barajda tutmanın imkânı azalırken, Hazine’ye külfeti katlanarak artıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı