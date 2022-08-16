Şeref Oğuz: Diyelim ki geldi, bize 30 milyar dolar yeter mi?

Ekonomide canlanma umut; “30 milyar kaynak gelecek” beklentisine bağlandı. Hele ki ekonomi yönetimi ve destekleyicileri, sürekli olarak 30 milyar dolar geleceğini dillendiriyor. Peki, bu para gelebilir mi? Diyelim ki geldi, bize 30 milyar dolar yeter mi? “100 milyar dolar ancak yeter” diyenler çoğunlukta…

Politika faizinin %14 ve enflasyonun da en edepli (!) haliyle %80 olduğu ortamda gelecek olan her para, çare olmak şöyle dursun; enflasyonu daha da yukarı taşıyacak.

Bundan sonra ne mi olacak?

Geri döndürülemez ekonomi hasarıyla yola devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele görüntüsü vermek için ucuzluk marketi kartını 1 yıl aradan sonra yeniden oynayan hükümetin seçime kadar enflasyon için işe yarar tedbir almayacağı ortada…

Bu durumda hiperenflasyon, yaz etkisi, baz etkisi, güz etkisi derken, ortada ne kur hedefi bırakacak ne de iç-dış açık hedefi… Olacağı şudur; Şubat’ta düşecek dedikleri enflasyon, yeni rekorlar kıracak ve dar gelirliler daha da yoksullaşacak.

Şeref Oğuz’un yazısı