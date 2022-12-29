Şeref Oğuz: Deneyimli beyaz yakalılar kurumlarını tek ediyor

Türkiye’nin ekonomik zorluklarla mücadele pratiği oldukça yüksek. Her türlü, her boyuttaki krizi yaşamış bir ülke olarak yüksek bir deneyim derinliğine sahibiz. Son kriz; enflasyon, tedarik ve işgücü dinamiklerini de değiştirdi. Üstelik nereye dönsek; bir işten ayrılma (sessiz istifa) var.

İşyerinde enflasyon göçü denilen olgu da cabası… Şirketlerde yüksek enflasyon ile birlikte, deneyimli ve tecrübeli beyaz yakalılar, kurumlarını terk ediyor. Kriz dönemlerinde ilk akla gelen işten çıkarmalardır. Bu krizde “sessiz işten istifa ve kaçış” çoğaldı. Oysaki kriz dönemlerinde çalışanların desteklenmesi hayatidir.

Şeref Oğuz’un yazısı