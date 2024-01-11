Şeref Oğuz: Çin turist tsunamisi Türkiye’ye doğru neden akmasın?

Çin’in “1 gün 1 dolar” gelir düzeyi çoktan tarih oldu. Fert başına gelir 10 bin dolara doğru koşarken Çin artık turist üretebiliyor. Bundan 2 yıl önceki Bahar Bayramı’nda 400 milyon seyahat gerçekleştirdiler ve bunun 7 milyonu yurt dışına idi.

İskandinav ülkeleri bu yeni turist türünü çekebilmek için kentlerinin sokaklarını meşhur Çin fenerleri ve ejderhalarıyla donatmıştı. Biz ise Rus turist gerçeğine kafamızı gömdüğümüz için Çinli turist akınından yararlanamadık. Aslında farkına dahi varamadık.

Çin, herhangi bir ülke değildir. Alelade bir şeyi alıp bunu 1,4 milyar ile çarparsanız, fevkalade hale gelir. Ben buna Çin Çarpması diyorum. “Her Çinliye 1 kayısı yedirsek” türünden romantik önerileri bir kenara bırakıp, kürenin bu yeni turistlerini ülkemize çekmenin bir yolunu bulabilmeliyiz.

Kolay olmadığını biliyorum; misal Uygur anlaşmazlığımız gibi… Ancak zengin Çinlilerin ve sayıları her hafta artan Çinli milyarderlerin kumar merakından, Türkiye ilgisine dek bulgulardan yola çıkabiliriz. Kolay demedik, ama mümkün dedik. Çin turist tsunamisi, turizm yıldızı Türkiye’ye doğru neden akmasın?

Şeref Oğuz’un yazısı