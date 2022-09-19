Şeref Oğuz: Büyümede tüketim öne çıkıyorsa bu sürdürülebilir değil

Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminlerinin yükselişe işaret etmesi önemli değil midir?

Elbette önemlidir. Ancak büyümede “tüketim” öne çıkıyorsa bu büyüme sürdürülebilir değildir. Enflasyonist ortamda tüketim yavaşladığında büyüme de yavaşlar. Türkiye ekonomisindeki bazal büyüme hızı %5’tir. Daha düşük büyüme; işsizlik ve fakirlik, daha yüksek büyüme ise dışarıdan gelen kaynağa dayandığı için yüksek kur, yüksek enflasyon, yüksek CDS, yüksek kırılganlık üretecektir.

Büyüme sürdürülebilir midir?

Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde %7,6 büyüme kaydetti. Bu büyümeyle Türkiye, Suudi Arabistan’ın ardından G20 içinde en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Birinci çeyrekte olduğu gibi, enflasyondaki hızlı artış sonucu öne çekilen tüketimin etkisiyle hane halkı tüketimi büyüme rakamında etkili oldu. Enflasyon korkusu büyümeyi körüklüyor. Bu sürdürülebilir değil.

Şeref Oğuz’un yazısı