Şeref Oğuz: Bugün cuma, yarın cumartesi olması bekleniyor

Başlığı saçma buldunuz değil mi? Evet öyle; doğru ama saçma… Peki, okur haklarını kullanarak bunu saçma bulurken neden Merkez’in piyasalarla dalga geçercesine, “enflasyonla mücadele ediyoruz” demek için sıraladığı bu anlaşılmaz metinlere muhatap oluyoruz?

Şu cümleye bakın; “Bu bağlamda, para politikasının temel aracı olan politika faizi dışındaki tedbirlerin döviz kuru ve döviz talebi üzerindeki etkileri önemlidir ancak KKM’de görüldüğü gibi bu tür tedbirler belirli bir süre için etkilidir.”

Aaa, çok ilginç… Bak şimdi merak ettim faiz ve enflasyon arasındaki fark ne olacak sayın PPK? Cevap geliyor; “Faiz ve enflasyon arasındaki fark, enflasyona endeksli ürünlerin önlem setine dâhil edilme olasılığını artırmaktadır.”

Para Politikasının ruhuna el fatiha…

Şeref Oğuz’un yazısı