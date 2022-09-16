Şeref Oğuz: Borsadaki alımlar ABD ve Birleşik Krallık kaynaklı

Borsada son 40 günde bankalarda yaşanan ralli, hisselerin dolar bazında %100’ün üzerinde değer kazanmasını sağladı. Yüksek değer artışları sonrasında gelen satışlar ile banka hisseleri %20’ye yakın değer kaybetti.

Yabancılar hisse adetlerini, kamu bankalarında son bir ayda %100’ün üzerinde artırdı. Ülke bazında toplam portföy değerinde ise son bir ayda %30 ve son bir yılda %100’ün üzerinde artışlar var. Bu konuyu biraz araştırdığımda; ABD ve Birleşik Krallık kaynaklı fonların alım yaptıklarını gördüm. Yılbaşından bu yana ise ABD’li fonlarının paylarında %60 tırmanış var.

Peki, kim bu fonlar neden alıyor ve kalıcı mı?

Bu fonlar ağırlıklı olarak trade amaçlı geliyor. Uzun vadede hisse tutmaya niyetlerinin olmadığı gözleniyor. Bu yaptıkları işlemlerden elde tutma sürelerinin azalmasından anlaşılıyor. Yabancıların elde tutma süresi 2012 yılında 389 iken 2020’de 74’e geriledi ve 2021’de 47 gün oldu. Yerlilerin elde tutma süresi ise 2012’de 46 gün iken 2020’de 18 gün ve 2021’de 27 gün oldu. Yabancı da yerli de al-sat eğilimi ile öne çıkıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı