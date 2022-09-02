Şeref Oğuz: Borsada ralli sürecek, dolar bildiğini okuyacak, altın dipten dönecek

Enerjiye zam üstüne zam yağa dursun; eylülde faturalara fazlaca yansımayacak bu zamlar… Zira ısıtma giderleri için ekim sonu hatta kasım ortasına kadar rahatız. Fakat gıda enflasyonu için eylül; dur durak vaat etmiyor. Tarım kredi marketleri eti %30 ucuza satamayacak zira üretim yoksa fiyatlarda indirim yerine bindirim kaçınılmaz…

Piyasalar cephesine baktığımızda borsadaki ralli, sürecek. Yabancının izinden giden yerli yatırımcılar, bazı hisseleri şaha kaldırırken fiyatlarda köpük baş gösterebilecek. Dolar, bildiğini okuyacak… Eylül’de 20 liranın altında kalmak, başarı (!) sayılacak… Altın ise dipten dönecek… Ons, dolara bağlı yeniden yükselme seyrine girecek.

Şeref Oğuz’un yazısı