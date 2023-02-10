Şeref Oğuz: Borsada pazartesi ve salı günkü işlemler de iptal edilmeli

Pazartesi ve Salı günü gerçekleştirilen işlemler de iptal edilmeli. Borsa kapalı kaldıktan sonra da açıldığında düşmez miydi? Borsa iner de çıkarda; ancak unutulmamalı ki borsanın %10’u enkaz bölgesindedir ve onların üzerinden çıkar kovalayabiliyorsun.

Mağduriyet altında olan insanlar işlem yapabilir mi? Bu beklenmedik bir doğal afettir. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra Borsa İstanbul kapatıldı. 26 Ağustos’a kadar kapalı kaldı. Burada aynısı uygulanmalıydı? Borsa fareleri hiç mi vicdan sahibi değildir? Kamu bunu niçin seyretti durdu?

Şeref Oğuz’un yazısı