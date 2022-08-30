Şeref Oğuz: Borsa vurgun yeri mi?

Borsa endeksi lira bazında üst üste kapanış rekorları kırdı. Elbette bu rakamlar dolar bazında test edilen zirve seviyelerden çok uzak.

Tam da bu sırada borsada işlem gören şirketlerden biri ile ilgili rüşvet iddiaları gündeme geldi. Borsayı adeta bir vurgun yeri haline getirenler; geçmişte yatırımcıların küsmesine ve çok uzun dönem borsanın yüzüne bakmamasına neden oldu. Bu yüzden en ufak ayrıntıların bile incelenmesi önemli…

Borsa bir ekonominin barometresidir. Şirketlerin yer aldığı showroomdur. Siz burayı panayıra da çevirebilirsiniz, sirke de… Ancak şirketleriniz uluslararası arenada itibar görsün, rekabet avantajı sağlasınlar, finansman bulabilsin istiyorsanız, gözünüz gibi korumalısınız.

Şeref Oğuz’un yazısı