Şeref Oğuz: Birtakım düzeltmeler kaçınılmaz

Olacağı şudur; şu anda iş dünyasının en büyük sıkıntısı, döviz kıtlığı ve finansal sıkıntılar… Kimsenin enflasyonu fazla dert ettiği yok. Piyasalar aslında Erdoğan’ın kazanacağını fiyatlandırdığından seçim sonrası radikal değişiklikler beklenmese de bir takım düzeltmeler kaçınılmaz olacak.

Burada en çok merak edilen; dövizin varacağı noktadır. Her ne kadar ihracatçıların söylemiyle 25-27 liralık dolar fiyatı zikredilse de kur korumalı mevduat yanı sıra ekonomi yönetiminin bankalara uyguladığı baskı ve kambiyo kısıtlamalarının etkisiyle bu rakamlara ulaşmak, birkaç haftayı alır.

Şeref Oğuz’un yazısı