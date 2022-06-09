Şeref Oğuz: Ateşi düşüremeyen doktor, dereceyle oynarmış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ülkenin resmi veri üreticisi… Eski adı Devlet İstatistik Enstitüsü idi. Bizde köklü kurum üretememe becerisi olduğu için adını değiştirmekle işe başladık. Geldiğimiz noktada, Madde Sepeti ve Ortalama Madde fiyatlarını, 90 yıl sonra ilk kez açıklamadık.

Endeksten mal kaçırmayı daha önce de denedik ama bunu yapanın işine yaramadı. Devletin resmi ama gayriciddi rakamları yerine artık herkesin gayri resmi ama ciddi rakamları uçuşacak ortalıkta…

Ateşi düşüremeyen doktor, dereceyle oynarmış. Şimdi yapılan vatandaştan veri saklamak… Veri sansürüne başladığınızda bundan sonra ağzınızdan çıkan hiçbir söze itibar edilemez. Zira artık herkes olan biteni kendi TÜİK’iyle yorumlayacak.

Soru şudur artık; Hu komşu, senin sepetinde kaç ürün var? Senin enflasyonun kaç?

Şeref Oğuz’un yazısı