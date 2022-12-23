Şeref Oğuz: Asgariye zammın büyüğü seçimden az önce

İş dünyası “kademeli yap” çağrısını fazla seslendirmiş olmalı ki bu çağrı sarayda karşılık buldu ve bu defa 8 bin 500 lirayla yetinildi. Fakat bu artış çalışanı ve sendikaları mutlu etmeye yetmedi. Ancak bilinmeli ki zaten bizzat asgari ücreti açıklarken, Cumhurbaşkanı’nın işaret ettiği gibi yeni yılda bir ara zam düşünülebilecek.

Ben bu “düşünülebilir” sözünü; “kesin uygulanacak” diye tercüme ediyorum. Zira sandık ufukta görünmekle kalmadı, oy atma mesafesine kadar getirildi. Tam da bu süreçte sandıkta çalışanın oyu belirleyici düzeyiyle asgari ücret zammının da seviyesini belirleyecek.

Gerçi 2 milyona yakın üyesiyle TOBB kapsamındaki işletmelerin oluşturduğu toplumsal kümenin “aşırı zam” ile vereceği tepkiler, yabana atılası değildir. Yine de ben zammın büyüğünün seçimden az önce, misal nisan ayında yapılacağına ve bu oranın sanılanın aksine, sürpriz bir şekilde yüksek olacağına inanıyorum.

Şeref Oğuz’un yazısı