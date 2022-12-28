Şeref Oğuz: 2023 daralmanın yılı olacak

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının eşiğindeyiz. 2023; cumhuriyetimizin dalya dediği yıl. Ekonominin de daralma yılı olacak. Peki, bu daralma ne kadar olacak? Görünen köy kılavuz istemiyor ama biz yine de bir rota çizelim. Daralacak ekonomide nelerde zorlanacak, nelerde rahatlayacağız, görelim.

Türkiye ekonomisinde canlı iç tüketim 2022’nin ilk bölümünde %7,5 büyümeyi getirdi. Büyüme ivmesi ikinci çeyrekte de devam etti ve %7,7 oldu. Üçüncü çeyrek takke düştü, yıllık büyüme %3,9 oldu. Bu son iki yılın en zayıf büyümesiydi. Türkiye ekonomisi 9 çeyrek sonra ilk defa daraldı.

Merkez Bankası da bu alarmı görmüş olacak ki faizde indirim üstüne indirim uyguladı, 4 toplantıda 500 baz puan düşürerek tek haneye park etti. Belli ki seçime kadar burada duracak. Sabitlenmiş kur gayreti ve sabitlenmiş faiz… Yetti mi? Yetecek mi? Belli ki yaşayıp göreceğiz. Zira seçim ekonomisi hangi derinlikte olacak, belli değil.

Şeref Oğuz’un yazısı