Şeref Oğuz: 2022, sanal gerçeklik endüstrisi için zordu

Sanal gerçeklik evreni metaverse 2022’nin gündeminde yer aldı. Ancak artırılmış ve sanal gerçeklik endüstrisi için zor bir yıldı. İstenilen büyüme gerçekleşmedi. Araştırma şirketi NPD Group verilerine göre, bu yıl ABD’de VR kulaklık satışları bir önceki yıla göre %2 düşüşle aralık başı itibarıyla 1,1 milyar $’a geriledi.

Zuckerberg, Meta’yı geleceğe taşımak için VR cihazları ve ilgili teknolojiler arıyor. Ancak analist firması CCS Insight’tan alınan veriler, dünya çapında VR başlıklarının ve artırılmış gerçeklik cihazlarının sevkiyatının yıldan yıla %12’den fazla düşüşle 2022’de 9,6 milyona indiğini ortaya koyuyor.

Gelişmelere baktığımızda sanal dünyaların akıllı telefonlara ve tarayıcılara planlı bir şekilde genişletilmesi, gelecek yıla ertelendi.

Endüstrinin gelişmiş ancak şık AR kulaklıkları üretebilmesi için muhtemelen daha uzun yıllar geçmesi gerekecek. Bu nedenle, günümüzde çoğu karma gerçeklik başlığı düz geçiş teknolojisini kullanıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı