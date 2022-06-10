Şeref Oğuz: 12 maddelik yap-yapma listesi

Peki, biz ne yapıyoruz? “Zaten dünyada da var” diye küçümsüyoruz. Üstelik dünyanın 10 katı oranlarla enflasyon liginde rekor bizde iken… Mademki enflasyonla yaşamayı tercih eden bir ekonomi yönetimimiz var, o halde onlar için “sözde mücadele” rehberi hazırlayayım dedim. Buyurun okuyun…

12 MADDELİK YAP-YAPMA LİSTESİ

Enflasyonun geçici olduğunu söyle. Mücadele ediyormuş gibi yap, geçiştir gitsin. Enflasyonun suyuna git, zira seçim yaklaşıyor. Acı reçeteyi filan aklından dahi geçirme. Endekslerden mal kaçır ki kafalar karışsın. Fiyat artışlarını izlemeyi zorlaştır. Enflasyon telafisinde inovasyon yap… Enflasyon düşüyor iddianı her an tekrarla. KKM tutmadıysa süper bono dene, TÜFE, ÜFE endeksli tahvil çıkar. Gıda komiteleri kur, fiyat izleme timleri yarat. Etiketleri döv, soğan depolarını bas. Zincir marketleri suçla, “her şeyi başı beşli çete” diye itham et. Farklı enflasyon endeksi açıklayanları vatan hainliğiyle suçla, susturmaya çalış. Üreticiyi tembellikle tüketiciyi aç gözlülükle suçla. Ekmek alamıyoruz diyenlere; “açlık yok” diye tepki göster. Kur biraz dinginleşiyorsa bir kaç söz et, faiz inecek de ki piyasalar ters köşe olsun. Büyümeye odaklıyım, “enflasyonla ilgilenmiyorum” de.

Şeref Oğuz’un yazısı