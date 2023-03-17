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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: 100 yıl önceki gibi bir sonuç çıkar mı?

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ndeyiz. “Geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz” mottosuyla İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde toplanan yüzlerce STK; yönetici, politikacı, bilim insanları, halk, şu soruya cevap arıyor; “Acaba 100 yıl sonraki bu kongre; cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için umut olur mu?”

Bu kongreden tıpkı 100 yıl önceki gibi bir sonuç çıkar mı?


Çıkmalı ama zor. Zaten daha şimdiden biri belediyenin diğeri hükümetin düzenlediği 2 ayrı kongre var. Soyer, Ağırdır ve birkaç konuşmacının dışında yarına dair, iktisadın geleceğine dair söz söyleyen yok. Siyasi ikbal bekleyenlerin seçim sloganları tadında, parti liderlerine “adaylık” temennileri var. Nitelikli sunumları özenle ayrı tutarak söyleyeceğim odur ki; sloganlar, kullanışsız ezberler ortalığı kaplamış.

Şeref Oğuz’un yazısı

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