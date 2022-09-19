Serdar Turgut: İkinci Atatürkçü kurtuluş savaşına hazırlanın

Şu anda geçmiş 100 yılın bilgi birikimi ve deneylerine sahibiz ve bilgili birikimli kadrolar da var. Eğer Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için kuruluş savaşı verilecekse 100 yıl öncesinin İzmir İktisat Kongresi’ne benzer bir sürece ihtiyacımız vardı.

İzmir 100 yıl önce olduğu gibi yine öncülük ederek bu süreci de başlatmış durumda. Yine her sektörden delegeler çağrıldı ve fikirler alındı sonuç bildirileri hazırlanacak.

Seçim sonrası yeni yönetim Atatürkçü model ile yürümeye karar verdiği takdirde İzmir sayesinde elinde 100 yıl öncesinde olduğu gibi yine bir hazırlık çalışmaları da olacak.

Bir de hatırlatayım, ekonomide Atatürkçü model dışında kurtuluş modeli katiyen yok. Başka fikirler aramak sadece bize zaman kaybettirecektir. İzmir’in ve CHP’nin bu gerçeği görmüş olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden heyecanlıyım ve gelecekten umutluyum çünkü 100 yıl önce gerçekleştirilmiş olan mucizeyi çok iyi çalıştım ve bunu yenileyebileceğimize eminim.

Serdar Turgut’un yazısı