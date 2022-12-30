Serdar Ali Çelikler: Türk hakemliği bitmiştir

Türk hakemliği bitmiştir. Türk hakemliği diye bir şey kalmamıştır. Uzun yıllardır uzatmaları oynuyorlardı artık o uzatma süreleri de bitti. Türk hakemliği zaten ölüydü; geçen sene Swissotel Zirvesi’nde cenazesi kılındı, 8 Mart Darbesi ile gömüldü. Erkan’lar, Karaoğlan’lar FIFA oldu ki artık kemikler çürümeye başladı demektir.

Geçen sezon 2 Rizeli, 3 Trabzonlu ile birlikte bir Urfalıyı sigaya çektiler. Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Rizeli TFF Asbaşkanı Servet Yardımcı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş’ın Trabzonlu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Karagümrük’ün Trabzonlu Başkanı Süleyman Hurma; Urfalı MHK Başkanı Serdar Tatlı’yı Swissotel’e çağırdılar. Eline bir liste verdiler. Dediler ki şu şu şu hakemlerin işini bitir. Şu şu şu hakemleri de terfi ettir. Serdar Tatlı listeyi aldı; tarihin en kötü TFF Başkanı Nihat Özdemir’e durumu anlattı. Özdemir de klasik tavır olarak “aman benim başımı ağrıtma” dedi. Tatlı istifa etti.

Serdar Ali Çelikler’in yazısı