Serdar Ali Çelikler: Sanki TFF yönetiminde birilerinin Katar’da işi var! Öyle Katarcılar

Kulüpler Birliği akıllı olun.. beIN, stüdyo şefini Portekiz’den, müdürünü Fransa’dan, ışık şefini İtalya’dan getireceğine düzgün yayıncılık yapsın. Maçlar olmasa Digitürk kutuları Katar çöllerine gömülür. beIN, maçlara ve kulüplere muhtaç, kulüpler kimseye muhtaç değil. Bunu kesin olarak anlayın.

Sanki TFF yönetiminde birilerinin Katar’da işi var!… Öyle Katarcılar.

Ancak Kulüpler Birliği’nin 18 üyesine sesleniyorum: Ya birlik olup kurtulacaksınız ya da tek tek yok edileceksiniz. Yok olmak belki Hasan Çavuşoğlu ile Göksel Gümüşdağ’a koymaz.. Ama sizler camiaların, şehirlerin sorumluluğunu üstlendiniz. Kulüplerinizin hakkını korumak boynunuzun borcudur.

Serdar Ali Çelikler’in yazısı