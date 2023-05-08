Seramiğin sınırları: Haddini bil!

Sanatçı ve akademisyen Aygün Dinçer yeni sergisinde seramiğin sınırlı form silüeti içinde nesnenin iç boşluğunu şekillendiriyor.

Sanatçı ve akademisyen Aygün Dinçer Kırca, seramiğin formundan çok, boşluğundaki görünmeyen unsurları ön plana çıkarıyor.

MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Sarnıç Galeriler’de devam eden ‘Seramiğin Sınırları’ adlı sergide, pişmemiş toprak kapların ve faydalı ömrünü tamamlamış kırık seramik nesne fragmanlarının birer metafor olarak kullanılmış.

Sanatçı zaman zaman eserlerin alt metinlerini vermekle birlikte, bu ipuçları ile izleyiciyi kendi çıkarımlarını bulmaya da teşvik ediyor.

Seramik nesneler(i)e farklı açılardan bakmanızı (görmenizi) sağlayacak sergi 12 Mayıs’a kadar gezilebilir