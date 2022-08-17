Şenol Kaluç: 614 bin öğretmeni ‘UZMAN’ yapınca eğitim uçacak sanıyoruz

Birlerinin çıkıp “Sevgili vatandaşlar, bu ülkede sınavların amacı -MEB’in deyimi ile- nitelikli okullara öğrenci seçmek ve bu öğrencileri de kendi aralarında en iyi üniversiteler için sıralamaktır. Eğer çocuğunuz bu okullardan birine giremiyorsa biliniz ki bu okullardan mezun öğrencilerce tercih edilmeyen kıyıda köşede kalmış birkaç yer dışında ileride bir seçeneğiniz olamayacak, yolunuzu ona göre çizin.” demesi gerekiyor.

Aslında, veliler çoğu şeyin farkında ama ellerinden bir şey gelmiyor. Nereden mi biliyorum? Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, çocukları artık lise çağına gelmiş velilerin çoğunluğu çocuğunun lisede ne yaptığı ile ilgilenmiyor. Çünkü, LGS sonuçları, adını koymadan, çok açık bir şekilde veliye “Senin çocuğunun seviyesi bu ve daha fazla zorlamanın manası yok!” mesajı veriyor. Aslında çocuk da bunun farkında, veli de…

Ama gelin görün ki birileri bu gerçeğin farkında değilmiş gibi yaparak önce öğrencilere-velilere, sonra da öğretmenlere eziyet etme yarışında!..

Şimdi de kariyer sınavı ile uzmanlığa başvuran 614 bin 445 öğretmeni “UZMAN” yapınca eğitim uçacak sanıyoruz.

Şenol Kaluç’un yazısı