Şenol Güneş’in açıklaması Talisca’yı zora soktu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, transfer görüşmesi yaptıklarını söylemesi üzerine ceza almakla karşı karşıya olduğu belirtilen Al Nassr forması giyen Anderson Talisca’dan açıklama geldi. Talisca, kulubüyle üç yıllık sözleşme imzaladığını ve burada mutlu olduğunu söyledi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Neftçi Bakü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, “Talisca’yla konuştum. Çok özlediğini, gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyon avrodan aşağı değil. Ama orta bir yol istedi” demişti.

Bunun üzerine açıklama yapan Talisca, şunları kaydetti: “Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadığımı belirtmek isterim. Ayrıca Al-Nassr’dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi üç yıl daha yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum.”