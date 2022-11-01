Şengör hakkında ‘dini değerleri aşağılamak’ suçundan takipsizlik kararı

23 Mayıs’ta katıldığı bir programda “Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim“ diyen Prof. Dr. Celal Şengör’e ‘dini değerleri alenen aşağılamak’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şengör hakkında takipsizlik kararı verildi.

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Şengör, 23 Mayıs’ta katıldığı Habertürk yayınında İbrahim ve Musa gibi peygamberlerin tarihte yaşamadıklarını anlatarak özetle şunları söylemişti: “Ben bunu saptamasını yapayım. O masal. Hocam masal o. Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığını malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal denen aslında… Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi, dinler dediğimiz işte Musevilik. Hristiyanlık arkasından İslam yani Musevilik’e bakıyorsun Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı. Yani hocanın söylediği Harran’ın menkıbevi tarihteki önemi anlatıyor.”

Bu sözlerden yaklaşık üç ay sonra Şengör’e soruşturma başlatıldığı ortaya çıkmıştı.

Şengör, 6 Eylül’de İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade vermişti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında, Şengör hakkında takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.